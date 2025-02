"Por mais de um terço dos membros da Câmara dos Representantes, num total de 215 membros (...), a moção foi aprovada", declarou o presidente da Câmara Baixa filipina, Martín Romualdez, perante os deputados.

Com o apoio suficiente dos legisladores da Câmara, a moção será agora encaminhada para o Senado, que vai votar de forma definitiva a proposta de destituição de Sara Duterte, filha do polémico ex-Presidente Rodrigo Duterte.

A vice-Presidente e o seu pai estão em desacordo político com o atual Presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., e a sua equipa, incluindo a maioria dos legisladores da Câmara.

Sara Duterte, considerada uma possível candidata presidencial após o fim do mandato de Marcos Jr. em 2028, enfrenta pelo menos quatro moções de destituição de vários grupos políticos sobre uma série de questões.

Uma das moções pede a sua destituição devido a uma ameaça de morte que teria feito contra o Presidente Marcos no ano passado e outras estão ligadas a irregularidades na utilização dos fundos do seu gabinete e na sua alegada falha em enfrentar a agressão chinesa no disputado Mar do Sul da China.

CSR // SB

Lusa/Fim