Espécies como a cavala, o arenque atlanto-escandinavo e o verdinho, que dependem das águas mais frias do Atlântico Norte para se reproduzirem, podem ser afetadas pelo aquecimento oceanos, que limita a sua capacidade de desova e conduz a uma diminuição do número de peixes, diz a MSC em comunicado divulgado hoje.

A MSC, organização não-governamental que estabelece uma norma global para a pesca sustentável, diz também que o aquecimento dos mares pode ainda influenciar a deslocação dos peixes para norte, em direção a temperaturas mais frescas, pelo que os governos devem trabalhar em conjunto, além das fronteiras nacionais, para "assegurarem uma monitorização e uma gestão eficazes das populações de peixes partilhadas".

"Estas espécies já estão a ser sobre-exploradas porque as principais nações pesqueiras, como países da UE, o Reino Unido, a Noruega, a Islândia, as Ilhas Faroé, a Gronelândia e a Rússia, não conseguem chegar a acordo sobre as quotas de pesca totais em conformidade com os pareceres científicos", alerta a organização, afirmando que esse impasse político e o aquecimento da água estão a colocar em risco a saúde futura dos ´stocks´ de peixes.

Sem um acordo, avisa a MSC, as consequências das alterações climáticas para as populações de peixes serão ainda mais graves. O aquecimento dos mares, exemplifica a organização, reduziu algumas populações de arenque atlanto-escandinavo em 40%, entre 2005 e 2015.

"Sabemos que estas espécies pelágicas são sensíveis às mudanças de temperatura. Já vimos que o clima afeta a sua distribuição, a sua capacidade de desova e as suas taxas de mortalidade. O rápido aquecimento dos mares poderá acelerar estas alterações", diz, citado no comunicado da MSC, Olav Sigurd Kjesbu, cientista principal do Instituto de Investigação Marinha da Noruega.

FP // JMR

Lusa/fim