"A Califórnia é um oásis de liberdade reprodutiva", afirmou o governante, numa conferência de imprensa à margem da convenção do Partido Democrata da Califórnia, que decorre em Los Angeles.

A clínica Planned Parenthood do distrito que Aguilar representa, em San Bernardino, registou um aumento explosivo da procura oriunda de outros estados depois da revogação do direito federal ao aborto pelo Supremo Tribunal, em junho do ano passado.

A clínica "assistiu a um aumento de 900% no número de pessoas de outros estados em busca de cuidados abortivos", revelou Pete Aguilar. "É isso que estará em causa no boletim de voto".

O congressista enquadrou as eleições de 2024 como decisivas em termos de política de saúde, uma vez que a maioria Republicana indicou a intenção de aprovar uma proibição nacional do aborto se retomar o controlo do Senado e da Casa Branca no próximo ano.

"Este não é um GOP [Partido Republicano] que defenda os direitos dos estados. Eles querem uma proibição nacional", afirmou Aguilar.

"O que DeSantis, Trump e outros extremistas querem é exportar a proibição total do aborto", disse o congressista, referindo-se aos dois principais candidatos à nomeação Republicana: o governador da Florida, Ron DeSantis, e o ex-presidente Donald Trump.

"Temos de tornar isto claro aos californianos. Podem pensar que os seus direitos estão protegidos, mas com uma proibição nacional não estarão".

Os Democratas perderam o controlo da Câmara dos Representantes em 2022, com o Republicano Kevin McCarthy a liderar agora a câmara baixa do Congresso.

Pete Aguilar disse aos jornalistas que o partido está focado em cinco distritos na Califórnia que considera possível virar dos Republicanos para os Democratas, incluindo o 22.º distrito, ocupado pelo luso-americano David Valadão.

"O martelo da Câmara dos Representantes passa pela Califórnia", defendeu.

"A Câmara tem de ser uma barreira para proteger a democracia e garantir que estados como a Califórnia mantêm os direitos que têm".

Com a popularidade de Joe Biden a cair, inclusive na Califórnia, Aguilar mostrou-se confiante de que o candidato Democrata vai vencer no estado e os eleitores vão acorrer às urnas, "especialmente se for contra Donald Trump".

O congressista disse que os californianos "não querem extremistas" e que não poderá haver alguém mais extremista que Trump nos boletins de voto, focando a sua atenção no ex-presidente e não no governador da Florida, que anunciou a sua candidatura esta semana.

A convenção do Partido Democrata da Califórnia decorre até domingo, com a participação de 2.500 delegados e oficiais em Los Angeles.

Sob o mote "Não agonizem, organizem-se", o encontro serve de lançamento da estratégia dos Democratas para as eleições de 2024. O objetivo é a reconquista da Câmara dos Representantes e a manutenção do Senado e da Casa Branca.

A anterior líder na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, falou na sessão principal e é homenageada num jantar à porta fechada.

ARYG // TDI

Lusa/Fim