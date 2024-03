Com cerca de 54% dos boletins contabilizados, Adam Schiff ia na frente com 36,5% dos votos e Steve Garvey seguia atrás com 29,3%. As duas mulheres democratas, que competiam pela nomeação, Katie Porter e Barbara Lee, ficaram a enorme distância: 14,6% e 7,3%, respetivamente.

Isto significa que o lugar no Senado (câmara alta do Congresso) deixado vago por Dianne Feinstein, que morreu em setembro passado, será ocupado por um homem. O pendor democrata da Califórnia aponta para que Adam Schiff seja eleito em novembro, juntando-se a Alex Padilla -- eleito em 2022 depois de ocupar o lugar de Kamala Harris, que saiu para o cargo de vice-Presidente na administração Biden.

A ascensão inesperada de Steve Garvey, um popular ex-jogador de beisebol de 75 anos, tem sido atribuída a uma estratégia de campanha de Adam Schiff, que gastou milhões em anúncios contra o republicano e assim elevou o perfil do adversário.

"Steve Garvey nunca vai ser o próximo senador da Califórnia, toda a gente sabe disso", apontou Katie Porter em entrevista ao jornal Washington Post. "O congressista Schiff está a dar um presente ao partido republicano e Steve Garvey é o laço no embrulho".

O argumento de Porter é que a presença de Garvey no boletim pode galvanizar os eleitores republicanos noutras corridas, já que os votos são simultâneos, desde a escolha do próximo Presidente aos senadores e congressistas.

A Califórnia pode desempenhar um papel crucial no controlo da Câmara dos Representantes na próxima legislatura, aumentando a fasquia das escolhas em novembro.

Essa batalha está a ser sentida no 22.º distrito, onde o lusodescendente republicano David Valadão deverá conseguir afastar a ameaça de outro candidato republicano Chris Mathys, mas terá uma corrida renhida contra o democrata Rudy Salas.

As contas neste distrito ainda não foram fechadas, pela pequena margem que separa todos os candidatos e a demora na contagem de boletins, que foram entregues tanto em pessoa como por correspondência. David Valadão vai na frente com Rudy Salas em segundo.

As primárias para o Senado e para a Câmara dos Representantes na Califórnia são abertas, um sistema chamado de "selva", em que os dois candidatos mais votados avançam para a eleição geral independentemente do partido que representam. Podem ser dois democratas, dois republicanos ou um de cada.

Os eleitores podem votar em quem quiserem mesmo que estejam registados com uma filiação partidária específica, ao contrário do que acontece com a primária presidencial: aí, um democrata registado não pode aceder ao boletim da primária republicana.

É pelo sistema de "selva" que seria possível ter dois democratas a concorrer pelo lugar do Senado de Dianne Feinstein.

Com a decisão final marcada entre Adam Schiff e Steve Garvey, a expectativa é de que o democrata vença facilmente.

