"A reconstrução e a reparação do cais vão demorar pelo menos uma semana", declarou Sabrina Singh, porta-voz adjunta do Pentágono, durante uma conferência de imprensa, acrescentando que após esta operação os Estados Unidos "retomarão" a entrega de ajuda humanitária.

Os Estados Unidos, principal apoiante militar de Israel, decidiram instalar o cais ao largo da costa de Gaza em meados deste mês, face às fortes restrições impostas por Israel à entrega de ajuda por terra ao território palestiniano, devastado por mais de sete meses de guerra.

"Quando a reparação e a reconstrução do cais estiverem concluídas, o objetivo é voltar a ancorar o cais temporário na costa de Gaza e retomar a entrega de ajuda humanitária às pessoas que dela mais necessitam", acrescentou citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A ponte-cais americana não é a primeira vez que sofre um revés. No sábado, quatro barcos do exército americano utilizados para o cais encalharam devido à forte agitação marítima, segundo o Comando do Médio Oriente (Centcom) das forças armadas americanas.

De acordo com as Nações Unidas, quase todos os 2,4 milhões de habitantes da Faixa de Gaza foram deslocados pelos combates e bombardeamentos e encontram-se em situação de insegurança alimentar, em risco de fome em grande escala.

