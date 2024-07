Cadeias angolanas acolhem mais de 24 mil reclusos, quase metade em prisão preventiva

As cadeias angolanas albergam 24.068 reclusos, dos quais 11.664 em prisão preventiva, uma das principais causas da sobrelotação, que representa 2% do total da população penal, avançou hoje o Serviço Penitenciário do país.