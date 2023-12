O anúncio foi feito, na cidade da Praia, pelo vice-primeiro-ministro cabo-verdiano, Olavo Correia, indicando que a ideia é ver, com os jovens, o que o país tem, o que funciona bem e mal e o que tem de ser melhorado.

O objetivo é "garantir escala, velocidade nas respostas e impacto nos jovens", apontou, em declarações à Lusa, o também ministro das Finanças e do Fomento Empresarial, para quem o impacto das políticas deve ser o emprego e rendimento.

Sem precisar uma data e local para acontecer, Olavo Correia disse que o evento será organizado em parceria com Portugal, Luxemburgo, Banco Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento, União Europeia e demais parceiros interessados nesta área.

O membro do executivo cabo-verdiano disse que a "obrigação" do Estado é criar oportunidades aos jovens, para que possam concretizar os seus projetos "com responsabilidade".

"Para que qualquer escudo que o Estado possa alocar possa ser multiplicado por 10, por 100, para que outros possam também vir a ser contemplados no futuro", afirmou, dizendo que a ideia é fazer de Cabo Verde "um exemplo" em matéria de empreendedorismo.

O ministro fez o anúncio na sua intervenção após assinar um memorando de entendimento com Portugal, que prevê investir quatro milhões de euros nos próximos dois anos em centros de excelência para formação profissional em Cabo Verde, pretendendo chegar a cerca de 2.000 pessoas em diversas áreas.

O acordo prevê investimentos nas áreas do digital, metalomecânica, construção civil, turismo, transição energética e social, em que os jovens cabo-verdianos vão ter certificação com reconhecimento internacional, podendo trabalhar no país e em qualquer parte do mundo.

Olavo Correia avançou que o acordo, assinado com a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal, Ana Mendes Godinho, prevê ainda formação de formadores, formação à distância e todo o plano curricular.

A ideia, prosseguiu o ministro, é aproveitar os centros de emprego e formação profissional já existentes no país, elevá-los a um nível de excelência, e há ainda possibilidade de construção de novos.

De acordo com os resultados do Inquérito Multi-objectivo Contínuo (IMC 2022), divulgado em maio pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) de Cabo Verde, a população em idade para trabalhar no país, com 15 anos ou mais, foi estimada em 352.494 indivíduos, representando 71,8% da população total.

Já a população economicamente ativa, foi estimada em 202.435 indivíduos, enquanto a população empregada/ocupada totalizou 178.016 indivíduos, representando uma taxa de emprego/ocupação de 50,5%.

Em 2022, a taxa de desemprego em Cabo Verde foi de 12,1% e a o número de jovens dos 15 aos 35 anos sem emprego e fora do sistema de ensino ou formação foi estimada em 51.654 indivíduos, representando 29,2% do total dos jovens nesta faixa etária.

