"São 913, incluindo padres, religiosas e todas as congregações diocesanas", referiu, sendo que a maioria são cerca de 900 jovens que "já têm o visto confirmado", avançou à Lusa.

A JMJ acontecerá de 01 a 06 de agosto e os participantes de Cabo Verde têm partidas agendadas para o período entre 25 e 28 de julho para um programa que antecede o evento oficial.

"Há várias atividades que são extremamente importantes. Temos vários momentos de confraternização, vários momentos com famílias em toda a periferia e temos encontros com membros da diocese" que ajudarão os jovens a integrar-se melhor na convivência dentro da própria Igreja, afirmou José Manuel Pereira Borges.

As atividades pós-evento decorrerão depois, de 07 a 10 de agosto, nas dioceses de Leiria e Lisboa, com várias ações, festivais de juventude e encontros com vários bispos.

"Temos lá a cidade do perdão", referiu, numa alusão às atividades planeadas "em vários cantos da cidade", com "padres espalhados, preparados para aqueles que se quiserem confessar", exemplificou.

O diácono Borges espera que a diocese consiga transmitir a vivência da fé no regresso a Cabo Verde, que se prepara para o jubileu da juventude diocesana em 2024, na caminhada para a celebração dos 500 anos da diocese de Santiago.

"A nossa diocese está numa fase com várias celebrações para nos podermos preparar para o grande jubileu da celebração dos 500 anos, que acontecerá em 2033. Então, o ano 2024 vai ser de jubileu da juventude", explicou.

O programa inclui a pré-jornada, de 26 a 31 de julho, e o pós-evento, de 07 a 10 de agosto, nas dioceses de Leiria e Lisboa.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa para a JMJ.

O Papa, primeiro a inscrever-se na JMJ, chega a Lisboa no dia 02 de agosto, tendo prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no dia 05 para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a jornada nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso de um encontro com jovens em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, e no Parque Eduardo VII, no centro da capital.

ROZS/LFO // VM

Lusa/Fim