De acordo com o mais recente boletim de vacinação contra a covid-19, Cabo Verde utilizou até 20 de março de 2022 um total de 690.768 doses, equivalente a 66,3% do total de vacinas recebidas através do mecanismo Covax e doações de países parceiros.

A vacinação contra a covid-19 arrancou em 18 de março de 2021 em Cabo Verde. Segundo os objetivos traçados na altura, o país deveria assegurar a vacinação de pelo menos 70% da população elegível (adulta) até final de 2021, começando por grupos prioritários.

"Havia muitas reticências e desconfiança de que pudéssemos estar à altura para fazer este bom combate e os resultados estão a demonstrar que sim, conseguimos", afirmou em 18 de março último o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

De acordo com os dados deste boletim do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Pública, um total 317.312 adultos (85,7% da população adulta elegível) tinha recebido pelo menos uma dose de uma das vacinas disponíveis no arquipélago até 20 de março e 272.627 (73,6%) tinham recebido as duas doses.

Até 20 de março, 45.223 dos adolescentes (76,4% da população estimada) foram vacinados com uma dose da vacina contra a covid-19 e 36.683 (62%) estavam complemente vacinados, mas este processo teve início apenas em dezembro.

Também no mesmo período começou a aplicação da dose de reforço, que, entretanto, já foi administrada a 51.854 (14%) adultos em todo o país.

"Assinalar um ano da vacinação é assinalar o sucesso de Cabo Verde e também o reforçar da ação para podermos estar cada vez mais protegidos", sublinhou na mesma ocasião o primeiro-ministro cabo-verdiano.

Ao fim do primeiro ano de vacinação, o concelho de Paul, ilha de Santo Antão, é o que apresenta a maior taxa de cobertura, com duas doses aplicadas a 111,3% da população adulta, percentagem explicada com o regresso da população que trabalhava noutras ilhas e que foi afetada pela crise no setor do turismo devido à pandemia de covid-19.

A população adulta dos concelhos do norte da ilha de Santiago é a que menos aderiu à vacinação, com apenas 49,9% com a vacinação completa em São Salvador do Mundo, 47% em Santa Catarina e 44,7% no Tarrafal.

No espaço de um ano, Cabo Verde recebeu 1.045.840 doses de vacinas contra a covid-19 da AstraZneca, Pfizer, Moderna e Sinopharm, a última das quais dos Estados Unidos da América (100.620 doses da Pfizer) em 02 de março. O arquipélago recebeu ainda três doações de Portugal ao longo de 2021, que totalizaram 78.000 doses da marca AstraZeneca, entre outros países europeus.

Cabo Verde contabiliza um total de 55.949 casos de covid-19 desde 20 de março de 2020, que provocaram 401 óbitos associados à doença, o último dos quais há mais de um mês, contando atualmente 16 casos ativos, contra um pico de mais de 7.000 em janeiro passado.

PVJ // VM

Lusa/Fim