De acordo com os dados, do total de edifícios existentes do país, 106.860 foram construídos no meio urbano, enquanto 61.206 foram edificados no meio rural.

Relativamente ao tipo de edifício, o INE concluiu que mais de metade dos edifícios no país (57,33%) são clássicos concluídos, ou seja, construídos com cimento até ao fim, com uma cobertura e habitáveis.

Em sentido contrário, os edifícios clássicos não concluídos representam 26,62% do total, seguido dos edifícios em ruínas (6,50%), em construção (5,27%), dos não edifícios (2,34%) e dos edifícios não clássicos, ou seja, as barracas e casas de lata, que correspondem a 1,85%.

No que diz respeito aos não edifícios, a atualização cartográfica preliminar do INE concluiu que no país existem um total de 3.932, em que a maioria (855) são cisternas comunitárias, seguidas de chafarizes (637), postos de transformação (628) e poços (429), entre os quatro primeiros.

Quanto aos alojamentos, o estudo concluiu que o país tinha em 2019 um total de 203.834 alojamentos, dos quais 74,39% no meio urbano e 25,61% no meio rural.

Do total de alojamentos no país, a grande maioria (90,31) são familiares, enquanto 8,5% são não familiares e 1,54% são mistos, ainda segundo o inquérito, cuja recolha de dados no terreno aconteceu entre maio e outubro de 2019.

O INE fez ainda a atualização cartográfica dos estabelecimentos de saúde no país, concluindo que são no total de 381, em que quase metade (174) são clínicas privadas e consultórios médicos, seguidos de Unidade Sanitária de Base (73), postos sanitários (61) e Centros de Saúde (26).

O país tem ainda sete hospitais, cinco centros de reabilitação, 10 sedes de Delegacia de Saúde, 12 centros de fisioterapia, 12 laboratórios de Análises Clínicas e um centro de atendimento e recuperação de toxicodependentes.

Quanto aos estabelecimentos de ensino, o INE concluiu que Cabo Verde tem um total de 1.317, na sua maioria jardins infantis/creches (554), seguidos de escolas de ensino básico (505), escola secundária (57), escolas de formação profissional (41) e universidades e institutos de ensino superior (26), entre os cinco primeiros.

No que diz respeito aos equipamentos desportivos, a atualização cartográfica constatou que existem no país um total de 589, sendo a maior parte placas desportivas (159), seguido de campos de futebol (128), polivalentes (122) e tem 19 estádios de futebol.

A Atualização Cartográfica de Cabo Verde, que vai ser disponibiliza numa plataforma digital, tem por objetivo georreferenciar, caracterizar e inventariar todos os edifícios, alojamentos e agregados familiares no país, serviços públicos e privados e outros equipamentos públicos.

Esta operação antecede ao quinto Recenseamento Geral da População e Habitação (RGPH-2020), que deveria arrancar em julho passado, mas foi adiado para o mesmo mês de 2021 devido à pandemia da covid-19.

A operação de recenseamento está estimada em 3,2 milhões de euros, cofinanciada pelo Luxemburgo, ao abrigo do quarto Programa Indicativo de Cooperação (PIC) entre os dois países.

Em declarações à imprensa, Adilson Sousa, responsável da unidade de cartografia do gabinete do censo do INE, disse que foi constatado que o país tem evoluído não só em número de edifícios e alojamentos, mas também a população e equipamentos, desde o último censo realizado em 2010.

"Há necessidade de atualizarmos a nossa base cartográfica para podermos melhor planificar o recenseamento de 2021", salientou o responsável, que apresentou o inquérito, na cidade da Praia, num evento para do INE para assinalar o Dia Mundial de Estatística.

Instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas e celebrada pela primeira vez no dia 20 de outubro de 2010, o Dia Mundial de Estatística visa reconhecer a importância e o contributo que a estatística tem proporcionado, ao longo dos tempos, para o conhecimento e desenvolvimento da sociedade.

"Conectando o mundo com dados confiáveis" é o lema escolhido este ano pela Comissão de Estatística das Nações Unidas, que destaca a importância de dados oportunos, confiáveis, atualizados e de alta qualidade são necessários para compreender o mundo em mudança.

