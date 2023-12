"É com alegria que anuncio que Cabo Verde foi selecionado pelo Conselho de Diretores da Millennium Challenge Corporation [MCC] para um novo compacto dentro do programa de concessão de cinco anos!", anunciou Ulisses Correia e Silva, na sua página no Facebook.

"Nosso compromisso com o desenvolvimento continua com este compacto regional, 3.º compacto. Expresso a minha gratidão pela parceria com o Governo americano, trabalhando juntos por um futuro mais promissor", completou.

Em 2012, o MCC, através do Millennium Challenge Account (MCA), com sede na Cidade da Praia, concedeu, pela primeira vez na sua história, um segundo pacote financeiro a um país em desenvolvimento, Cabo Verde, após considerar um sucesso a execução do primeiro, de 84,6 milhões de euros e que vigorou entre 2005 e 2010.

O segundo pacote, no valor de 50,9 milhões de euros e que vigorou até 2017, destinou-se a melhorar a gestão dos recursos hídricos e do saneamento, bem como dos serviços de gestão da propriedade.

O primeiro compacto do MCC beneficiou de forma direta ou indireta 384 mil pessoas, 75% da população cabo-verdiana, segundo dados do Governo de Cabo Verde, em que o porto da Cidade da Praia foi o projeto que absorveu a maior fatia, 49,5% do montante global.

Os restantes 50,5% foram distribuídos por vários setores, sobretudo no domínio da agricultura, na reforma do sistema de gestão financeiro do Estado, nos estudos das bacias hidrográficas nas ilhas do Fogo, São Nicolau e Santo Antão e na abertura de uma linha de crédito de 460 mil euros que beneficiou 209 agricultores.

