De um total de 714 resultados recebidos dos laboratórios, aquele ministério cabo-verdiano avançou que há mais 17 casos novos positivos de infeção pelo novo coronavírus, numa taxa de positividade de 2,4%.

Os novos casos foram reportados na Praia (quatro), Tarrafal (dois), São Miguel (três) e Santa Cruz (cinco), todos na ilha de Santiago, e um no Paul (Santo Antão), outro Ribeira Brava de São Nicolau e outro Maio.

Nas últimas 24 horas, mais uma pessoa morreu por causa da covid-19, em São Miguel, aumentando para 345 os óbitos provocados pela doença no país.

E mais 25 pessoas tiveram alta, de um total agora de 36.888 casos considerados recuperados da infeção respiratória.

Desde o início da pandemia, Cabo Verde já contabilizou um total de 37.718 casos positivos acumulados e reduziu para 461 os casos ativos.

A covid-19 provocou pelo menos 4.805.049 mortes em todo o mundo, entre mais de 235,30 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

