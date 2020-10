O diretor do Serviço de Prevenção e Contolo de Doenças Prioritárias, Jorge Noel Barreto, disse em conferência de imprensa que os laboratórios de virologia de Cabo Verde analisaram 677 amostras, recolhidas nos dias 23, 26, 27 e 28 de outubro, tendo encontrado 91 novos casos positivos.

A maioria dos novos casos foi diagnosticada na ilha de Santiago (44), distribuídos pelos concelhos da Praia (20), Santa Cruz (12), São Domingos (5), Ribeira Grande (3), Santa Catarina e Tarrafal, com dois cada.

Foram ainda contabilizados mais casos na ilha do Fogo (26), distribuídos pelos concelhos de São Filipe (24) e Mosteiros (2), bem como em São Vicente (14), Paul, em Santo Antão, com 5, Sal (1) e Tarrafal de São Nicolau (1).

Nas últimas 24 horas, o porta-voz do Ministério da Saúde informou que mais 117 pessoas tiveram alta, passando o país a ter agora um total acumulado de 7.913 casos considerados recuperados, o que representa 91% do total.

A mesma fonte avançou ainda que há 20 casos suspeitos, 994 pessoas em quarentena e 22 doentes internados nos hospitais, dos quais um em situação mais crítica no Hospital Agostinho Neto, na Praia.

Com os novos dados, Cabo Verde passou a ter um acumulado de 8.694 casos desde 19 de março, mantém 95 óbitos, dois doentes transferidos e os casos ativos diminuíram para 684 em todo o país (7,8%).

Neste momento, Jorge Barreto disse que a situação da doença no país é "estacionária", com uma "ligeira melhoria", mas disse que é preciso esperar pelo menos mais uma semana para fazer um balanço e a avaliação dos efeitos da campanha para as eleições autárquicas de 25 de outubro no número de novos casos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 45,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

