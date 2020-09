Em comunicado, aquele Ministério adiantou que os laboratórios de virologia do país analisaram 510 amostras nas últimas 24 horas, tendo contabilizado 84 casos positivos, o segundo valor registado até hoje, depois do recorde de 86 casos do dia 01 de setembro.

Do total de novos casos contabilizados hoje, 78 são na ilha de Santiago, com destaque para 30 em São Miguel, o maior valor até agora registado naquele concelho do interior da maior ilha do país.

Foram ainda registados casos na Praia (34), Santa Cruz (4), São Domingos (3), Santa Catarina, Ribeira Grande e Tarrafal, com dois cada, e São Lourenço dos Órgãos (1).

Os restantes seis casos foram contabilizados nas ilhas do Sal (3) e no concelho dos Mosteiros (3), na ilha do Fogo.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, o país teve mais 78 doentes recuperados, passando a registar um acumulado de 3.993 pessoas que já tiveram alta.

Neste momento, o país conta com 519 casos ativos, mantém 43 óbitos e dois doentes transferidos para os seus países, de um total de 4.557 casos positivos acumulados desde 19 de março, dia que foi registado o primeiro caso.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 904 mil mortos e quase 28 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

