O Ministério da Saúde e da Segurança Social anunciou em comunicado que das 391 amostras analisadas desde domingo, o menor número dos 14 últimos dias, 28 deram resultado positivo, o valor mais baixo dos últimos 30 dias.

Os novos casos foram diagnosticados na Praia (16), em São Vicente (9), São Salvador do Mundo (2) e São Filipe, na ilha do Fogo, com um caso contabilizado.

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde cabo-verdianas deram alta a mais 107 pessoas, de um total agora de 13.251 casos considerados recuperados da infeção.

Com os novos dados, o país aumentou para 14.098 casos positivos acumulados desde 19 de março, mantém dois doentes transferidos, 134 óbitos e reduziu para 708 o número de casos ativos.

Na habitual conferência de imprensa semanal sobre a evolução da covid-19 em Cabo Verde, o diretor nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, indicou que foram encontrados mais cinco casos suspeitos, todos no concelho da Praia, que o país tem 1.974 pessoas em quarentena a aguardar resultado do inquérito epidemiológico e há 24 pessoas internadas nos hospitais.

O porta-voz do Ministério da Saúde indicou que nos últimos 14 dias o país conta com uma taxa de incidência acumulada de 178 casos por cada 100 mil habitantes, enquanto no mesmo número de dias anteriores a taxa era de 198 casos por 100 mil habitantes.

Nas últimas duas semanas, Jorge Barreto deu conta de uma tendência acumulada crescente de casos novos na Praia, com ligeira descida na última semana, mas salientou que ainda é muito cedo para falar em alguma estabilização.

Relativamente à ilha de São Vicente, outro foco dos principais focos de transmissão da doença, disse que situação parece que vai estabilizando, mas alertou que também ainda é um bocado cedo para essa conclusão.

"Mas se pessoas não colaborarem a situação pode alterar-se rapidamente", alertou o diretor nacional de Saúde, lembrando que só em janeiro morreram 21 pessoas em Cabo Verde, o mesmo número que tinha sido registado em setembro.

Jorge Noel Barreto voltou a apelar ao cumprimento das medidas de prevenção "para evitar que a situação se descontrole rapidamente, e também pediu "paciência" às pessoas, para evitarem a realização de festas e jantares privados e outras aglomerações.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.227.605 mortos resultantes de mais de 102,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

