De acordo com as autoridades de saúde de Cabo Verde, o óbito ocorreu no Hospital Agostinho Neto, na Praia, e trata-se de homem, de 64 anos, que apresentava outros problemas de saúde.

No mesmo dia, foram registados mais 19 casos positivos de covid-19, dos quais 14 na Praia, quatro em Santa Cruz e um na Ribeira Grande, todos concelhos da ilha de Santiago, o número mais baixo dos últimos 20 dias.

Cabo Verde registou ainda mais 78 casos recuperados nas últimas 24 horas, aumentando o total de altas para 1.694.

Já o número de casos ativos desceu para 654, apenas em três ilhas: Santiago, Sal e São Nicolau.

Do total de 2.373 casos acumulados, Cabo Verde contabiliza ainda dois doentes transferidos para os seus respetivos países.

Na habitual conferência de imprensa de ponto de situação da pandemia no país, o diretor nacional de Saúde, Artur Correia, avançou que o país já realizou cerca de 55 mil testes, dos quais 40.499 são testes rápidos de pesquisa de anticorpos e cerca de 15 mil são testes de virologia (PCR).

Em África, há 18.475 mortos confirmados em quase 872 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 660 mil mortos e infetou mais de 16,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RIPE // VM

Lusa/Fim