Em comunicado, o ministério cabo-verdiano adiantou que do total de 745 resultados recebidos, somam-se 48 casos novos positivos, numa taxa de positividade de 6,4%.

Metade de novos infetados foi diagnosticado na cidade da Praia (24), na ilha de Santiago, num total de 227 amostras, com a capital cabo-verdiana a ter agora 249 casos ativos, mantendo como principal foco de transmissão da infeção.

Ainda na maior ilha de Cabo Verde, há cinco casos em Santa Catarina, enquanto os restantes foram anunciados no Sal (9), Boa vista (3), Tarrafal de São Nicolau (4), São Vicente (2) e Ribeira Brava de São Nicolau (1).

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde deram alta a mais 47 pessoas, aumentando para 15.646 casos considerados recuperados até agora em todas as ilhas.

Com os novos dados, Cabo Verde aumentou para 16.298 casos positivos acumulados desde 19 de março de 2020, mantém 158 óbitos desde quarta-feira e tem agora 481 casos ativos.

O país iniciou hoje a vacinação, com os primeiros seis profissionais de saúde na cidade da Praia, e na sexta-feira arranca a campanha em simultâneo em todas as ilhas, com vacinas da Pfizer.

As da AstraZeneca "aguardam os resultados das investigações em curso, por forma a permitir uma decisão com base em evidências científicas que garantam a segurança na utilização das vacinas", segundo a Autoridade Reguladora Independente e da Saúde (ERIS).

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.682.032 mortos no mundo, resultantes de mais de 121,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

