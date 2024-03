"Atualmente, um concurso público leva cerca de oito a nove meses", mas com a reformulação da lei, pode reduzir-se "para menos de dois meses ou quatro em caso de recurso", explicou a ministra de Estado e da Defesa Nacional, Janine Lélis.

Segundo a governante, na qualidade de porta-voz do Conselho de Ministros, o objetivo desta reforma é "conferir maior celeridade e eficiência aos processos de recrutamento a nível da administração pública", visando também "melhorar o tratamento de reclamações que acontecem em sede do processo do concurso".

Janine Lélis destacou que a aprovação desta lei faz parte de um "compromisso do Governo em garantir que os procedimentos de recrutamento sejam céleres, rigorosos, transparente e com base no mérito".

ROZS/LFO // ANP

Lusa/Fim