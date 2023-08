Num comunicado para esclarecer a declarações do Sindicato de Polícia (Sinapol), a direção nacional da PN reconheceu que o número de efetivos "é ainda insuficiente" e, por isso, tem em curso um plano de recrutamento para garantir o preenchimento das lacunas de pessoal existente, até ao próximo ano.

A mesma fonte informou que em março mais 132 agentes de segunda classe terminaram a sua formação e ingressam agora na instituição, após o visto do Tribunal de Contas ao processo de recrutamento.

"Com o objetivo de continuar a reforçar as unidades policiais, lá onde persistem carências e, consequentemente, melhorar a atual carga horária", referiu.

Além disso, deu conta que iniciará em setembro mais um curso de formação, desta feita destinado aos candidatos aprovados no último concurso e que ficaram na reserva de recrutamento, prevendo-se o ingresso de mais 60 agentes de segunda classe até ao final do ano.

Acrescentou que decorre neste momento o concurso para o recrutamento de mais 132 agentes cuja formação iniciará, em princípio, em fevereiro e terminará em julho do próximo ano.

Até ao próximo ano, a PN prevê o ingresso de mais 324 novos agentes.

A direção nacional, com a execução deste plano, "pensa resolver substancialmente o problema da falta de efetivos na polícia, que decorre por motivos diversos, nomeadamente aposentações, doenças, abandonos e exonerações", apontou.

A polícia de Cabo Verde disse estar "atenta à situação do pessoal" e salientou que tem sido flexível, instruindo as chefias para que, até se ter os reforços necessários, sejam ajustadas as escalas de serviço às necessidades e dinâmicas das unidades, garantindo aos efetivos as folgas devidas nas escalas.

Em maio, a ministra da Modernização do Estado e Administração Pública, Edna Oliveira, reconheceu, no parlamento, o impacto das situações de abandono de lugar e reforma de polícias, mas garantiu ser um problema relacionado com a emigração no Fogo e Brava.

Questionada pelos deputados sobre as limitações do efetivo policial no país, a ministra respondeu ainda que "a maioria das pessoas nessas ilhas emigra para os Estados Unidos da América".

A Polícia Nacional de Cabo Verde recebeu em 01 de março mais 132 agentes, a primeira incorporação desde 2019, mas o efetivo total ronda os 2.000 operacionais.

