A decisão consta de uma resolução do Conselho de Ministros, de 14 de dezembro, à qual a Lusa teve hoje acesso, envolvendo uma unidade com capacidade para produzir 1.200 metros cúbicos de água potável por dia, propriedade da empresa pública ELECTRA e que será adquirida para ser colocada ao serviço da também estatal Águas de Santiago.

"Embora mitigada pelo efeito das chuvas caídas neste ano, a situação mantém-se crítica em todas as ilhas, designadamente em Santiago, com mais de 50% da população residente no país, onde, para além dos caudais de muitos furos atingiram o limite da sua exploração, regista-se o problema da qualidade de água que é abastecida",