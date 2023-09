"Muitas pessoas precisam de ser incluídas nesse esforço global" de promoção de saúde pública "e a literacia em saúde é o foco, o nosso lema, é um pilar" das atividades, referiu Júlio Rodrigues.

Aquele responsável exemplificou a necessidade com o que se passa ao nível da nutrição: "há pessoas com graus académicos que às vezes não têm as atitudes mais adequadas", enquanto outras, mesmo sem estudos superiores, têm "as atitudes corretas" ao nível da alimentação.

Ou seja, ter um grau académico pode ajudar a compreender boas práticas, mas não necessariamente a levá-las à prática, sublinhou.

Assim, "a literacia em saúde não é necessariamente um aspeto académico", mas facilitar a divulgação e compreensão de "comportamentos" que garantam "a saúde para o indivíduo e para a comunidade", apontou.

A literacia é um dos pilares do Plano Nacional de Promoção da Saúde, hoje em foco no fórum, que assenta ainda na boa governança dos serviços públicos, na colaboração com outras áreas - como a educação -, na mobilização social e inclusão.

Júlio Rodrigues evidenciou os avanços alcançados com a implementação de "saneamento básico" e "práticas de higiene individual e coletiva", considerando-os um bom exemplo de informação acolhida pela população cabo-verdiana.

"As pessoas acolheram aquilo que o sistema lhes ofereceu em termos de informação para defender a sua saúde, da sua comunidade e da sua família", salientou.

A diretora nacional de Saúde, Ângela Gomes, apelou, no início dos trabalhos do fórum, à partilha de "histórias inspiradoras e ideias inovadoras".

"Juntos podemos fortalecer a literacia em saúde em Cabo Verde, promovendo ações intersetoriais que integram a promoção da saúde em todas as políticas", realçou.

"É fundamental destacar as políticas de saúde em Cabo Verde que têm adotado uma abordagem, uma só saúde. Esta abordagem reconhece a interação e a complexa interdependência entre a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental. A nossa responsabilidade vai além das fronteiras nacionais, pois somos parte de um todo maior em busca do bem-estar de toda a comunidade", concluiu.

