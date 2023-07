"O turismo e o mobiliário são setores fundamentais para o desenvolvimento do país. Portanto, são setores com os quais temos que ter também alguma cautela", salientou a ministra da Justiça, Joana Rosa, em conferência de imprensa, na Praia, no final de uma reunião da Comissão Interministerial de Combate à Lavagem de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação das Armas de Destruição em Massa.

A ministra disse que a comissão discutiu a necessidade de se avançar com a avaliação de risco desses dois setores - o turismo contribui com 25% do Produto Interno Bruto (PIB) -, mas entendeu que é preciso sensibilizar e criar condições para que ganhem consciência das exigências e das boas práticas internacionais.

"Reconhecemos a necessidade de se fazer uma avaliação, mas entendemos que temos, primeiro, que preparar os setores para que possam ser avaliados", salientou.

Além destas duas áreas, Joana Rosa referiu que a comissão já vem discutindo as questões de cibercriminalidade e dos bancos digitais, cuja lei foi aprovada em maio no parlamento, permitindo constituição de bancos digitais e a sua atividade financeira em território nacional apenas via Internet, sob supervisão do banco central.

"É fundamental que se crie um quadro de transparência ao nível de tudo aquilo que é lavagem de capitais, do que tem a ver com tráfico de drogas, a corrupção e tudo isso. E o país criar uma imagem para que os investidores possam confiar no setor privado", sustentou Joana Rosa, esperando que o dinheiro investido no país seja "limpo" e possa servir para a competitividade.

A governante indicou que o país já tem um plano de ação para ser avaliado, depois do último exame realizado em 2019 pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), em que recebeu 40 recomendações que tem de implementar até à próxima avaliação.

"Esta é a responsabilidade que o país assumiu, temos obrigação de trabalhar todos os pontos nevrálgicos, os pontos fracos, e mostrar que o país quer e pretende estar na linha da frente em matéria de lavagem de capital, financiamento do terrorismo e proliferação de armas em massa", manifestou.

Para a ministra da Justiça, Cabo Verde precisa de articulação interna e criação de estruturas para que as várias instituições envolvidas possam partilhar dados, bem como o reforço da Unidade de Informação Financeira (IUF), que realiza avaliação de risco de empresas e ser o "canal" de contacto com a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Cabo Verde aprovou em fevereiro a estratégia nacional em matéria de prevenção e combate à lavagem de capitais, ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, com várias ações para responder às recomendações internacionais.

A estratégia conta com sete objetivos, que passam por ações ligadas à revisão do normativo-legal, trabalho no processo investigativo ou melhoria do sistema de coordenação entre as várias entidades nacionais, mas também das estatísticas nesta área.

RIPE // JH

Lusa/Fim