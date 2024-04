O primeiro painel inclui uma mensagem em vídeo pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, uma intervenção 'online' do ex-primeiro-ministro português, António Costa, e a presença do primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada.

Os três intervêm no primeiro painel sobre o tema "Comunicações: Fazendo a Democracia Funcionar".

Antes, os discursos de abertura serão feitos pelos representantes da União Europeia (UE), do secretário-geral das Nações Unidas e da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e pelo primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva.

O programa inclui mais de 20 oradores, sendo que "Democracia e Estado de Direito" e "Democracia e Liberdades Religiosa" serão os outros temas do primeiro dia.

O segundo dia será dedicado ao debate sobre promoção da integridade de informação e promoção da boa governança e a transparência na gestão da divida pública.

No final, será apresentada a Declaração do Sal, "sobre como proteger os direitos humanos, promover as liberdades, fortalecer as democracias e a boa governança em África e no mundo".

O Governo perspetiva receber entre 200 a 250 pessoas para o evento,

Rui Figueiredo Soares, ministro dos Negócios Estrangeiros cabo-verdiano, classificou, na sexta-feira, a democracia como o "grande ativo" do arquipélago, ao justificar a organização do evento.

"A nossa democracia tem sido, ao longo dos tempos, um fator de grande estabilidade e tem criado as condições" para o desenvolvimento do arquipélago: "não tendo riquezas minerais naturais, uma das principais riquezas é a sua estabilidade, uma zona de paz onde a democracia funciona", referiu.

