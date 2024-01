Amadeu Cruz vai abordar "os desafios do setor da educação, ensino superior, ciências e novas tecnologias" em Cabo Verde, lê-se em comunicado.

Além da participação nas sessões plenárias da conferência, o titular da pasta da educação tem um encontro marcado, na quarta-feira, com estudantes universitários cabo-verdianos.

A literacia e competências digitais dos professores, a par de desenvolvimentos globais (inteligência artificial, ética digital, oportunidades de transformação, entre outros) são temas em foco no evento organizado pela China.

O Governo de Cabo Verde participa no evento com a expectativa de poder contar com a China "para continuar a levar avante, com sucesso, as reformas educativas em andamento, reforçando a necessidade da mobilização de fundos".

Cabo Verde tem em curso o Plano de Construção e Modernização das Infraestruturas Educativas e da Transição e Transformação Digital do Sistema Educativo.

LFO // ANP

Lusa/Fim