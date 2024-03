Ulisses Correia e Silva falava numa cerimónia evocativa dos quatro anos de declaração da pandemia da covid-19, que durou até maio de 2023 e provocou cerca de 400 mortes no país.

"Nunca o sistema político e a administração pública cabo-verdiana foram tão eficientes como nesse período. Agora é uma lição: não precisamos de crises para sermos eficientes, para termos bons resultados e acelerarmos os processos", declarou.

O chefe do Governo recordou que "nunca" o país teve tanta produção legislativa como no período mais intenso da pandemia da covid-19, entre 2020 e 2021, e que não tomou nenhuma medida de restrição sem leis.

Cabo Verde assinalou hoje, na cidade da Praia, o quarto aniversário da declaração da pandemia da covid-19 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), numa cerimónia onde o primeiro-ministro destacou ainda a importância da diáspora cabo-verdiana e dos parceiros internacionais nesse combate.

Correia e Silva salientou que o sistema de saúde "respondeu bem", que houve "crescimento do digital" e que agora o país está a recuperar e a "tirar lições" para estar preparado, por exemplo, para as alterações climáticas.

Na mesma cerimónia, a coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, Patrícia Portela de Souza, destacou igualmente o "exemplo" dado pelo arquipélago africano, ao qual pediu para replicar o trabalho feito no combate à covid-19 e na eliminação da malária para acabar com a dengue.

"O sistema de saúde hoje está mais forte, mais resiliente. A pandemia mostrou como é importante um sistema de saúde forte, com um sistema de vigilância sanitária robusto e serviços de saúde de qualidade", sustentou.

Apesar de a dengue não ser uma doença com muita incidência em Cabo Verde, o primeiro-ministro disse que o facto de o país ter sido classificado, em janeiro, como país livre da malária, que também é transmitida por mosquito, é uma "boa indicação" para contar com todos para a erradicação da doença.

"A grande vitória e sucesso no combate à covid-19 foi [baseada em] muita mobilização social. Não foram só leis, não foi só o Governo, foram as comunidades, as igrejas, as pessoas que se envolveram para encontrar e dar resposta e isto é importante para qualquer epidemia ou pandemia", afirmou Correia e Silva.

Numa mensagem em vídeo, o presidente da Aliança Global para as Vacinas (GAVI), Durão Barroso, disse que a resposta de Cabo Verde foi "uma das mais eficazes" de África e que é preciso usar tais exemplos para a preparação face a eventuais novas pandemias.

