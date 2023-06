"Não se confirmou a shigelose, mas há outros microrganismos que são comuns", avançou a presidente, em declarações aos jornalistas, na Praia, à margem da apresentação de um Boletim de Saúde Pública do país, cuja primeira edição destaca a investigação a esse alegado surto.

Em março, uma avaliação de risco feita pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) detetou 258 casos de shigelose, uma forma de disenteria, em turistas de 12 países que estiveram no Sal, Cabo Verde, desde novembro de 2021.

Maria da Luz Lima revelou que foram encontrados alguns microrganismos que têm a ver com questões de higiene, mas não a bactéria shigella.

"E isso é importante saber para que os hotéis tenham essa consciência, para apostarem mais na qualidade e também na higienização e produtos saudáveis para que não haja situações dessas no futuro", apelou.

"A investigação trouxe recomendações e neste momento está-se a aprofundar mais a questão da inspeção, da fiscalização das questões de higiene alimentar a nível nacional, sobretudo nas nossas ilhas turísticas", prosseguiu, pedindo colaboração dos responsáveis hoteleiros e da comunidade turística para garantir a segurança nos estabelecimentos.

Na altura, mesmo não confirmando qualquer surto de shigelose, conforme alertaram as autoridades europeias, foi enviada uma equipa para investigar no terreno, composta por epidemiologistas, médicos de clínica geral, enfermeiros, Entidade Reguladora Independente da Saúde, Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Vamos fazer uma investigação mais aprofundada, ouvindo também as potenciais causas, e também nas fontes de abastecimento de água", anunciou na altura Maria da Luz Lima.

Contudo, garantiu que já foram investigados desde setembro de 2022 alegados surtos de doenças diarreicas no Sal, a ilha mais turística de Cabo Verde, não tendo sido constatado qualquer aumento face aos anos anteriores.

"As autoridades da ilha do Sal não foram alertadas de nenhuma ocorrência anormal de diarreias. A nossa análise epidemiológica não identificou nenhum surto ou uma ocorrência mais intensa de casos de diarreias na ilha do Sal", garantiu.

Também conhecida por disenteria bacteriana, a shigelose é uma forma de intoxicação alimentar com diarreia sanguinolenta, provocada pela bactéria shigella, comum, mas que tende a aumentar em "épocas mais quentes", nos países tropicais.

