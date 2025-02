O certame vai decorrer de sexta-feira até dia 23 e Cabo Verde leva artesanato, música, dança, artes plásticas, design e moda de diferentes ilhas, anunciou o Ministério da Cultura cabo-verdiana, em comunicado.

Além da "oportunidade para mostrar a cultura cabo-verdiana", a comitiva tem contactos agendados "com artistas de outras partes do mundo", em busca de ligações para que a arte do arquipélago possa chegar "a outros lugares", acrescenta.

As ilhas do barlavento estarão representadas por Titita e Hélder Pelada (música) e Kim Capon (artesão), todos da ilha de Santo Antão, Débora Melício (dança e música), de São Vicente, e Adolfo Gonçalves (artesão), da ilha da Boa Vista.

Do sotavento, da ilha de Santiago, estarão no certame Edu Guedes (dança), Goreth da Veiga, Xibiote e Trakinuz (música), Cinzo Gamboa (design e moda) e Simone Spencer (artes plásticas).

Da ilha do Fogo, marcará presença Yacine Rosa (música) e Maria de Pina (artesã) vai mostrar peças feitas na ilha Brava.

Criada em 1987, a feira de Surajkund está entre os principais certames internacionais de artesanato da Índia, organizado pelo departamento de turismo local, na região de Nova Deli.

Anualmente, é estendido um convite a artistas estrangeiros, para que possam expor trabalhos, lado a lado com artesãos indianos.

