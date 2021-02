De acordo com informação do ministro da Saúde cabo-verdiano, Arlindo do Rosário, a introdução da vacina contra o vírus do HPV, "juntamente com uma forte aposta no rastreio precoce" do cancro em geral têm sido "uma das prioridades" do setor da Saúde em Cabo Verde.

"Todos os esforços envidados até ao momento tornar-se-ão uma realidade com o lançamento, já na próxima semana, do programa alargado, estruturado e contínuo de vacinação contra o HPV. Este momento revela o compromisso claro e responsável assumido por esta governação e pelos seus parceiros na luta contra o cancro do colo uterino", afirmou Arlindo do Rosário.

O início do plano de vacinação contra o HPV em Cabo Verde arranca na segunda-feira, em simultâneo com o alargamento do programa de vacinação contra a hepatite B aos profissionais de saúde, que segundo Arlindo do Rosário "são um dos grupos vulneráveis e uma prioridade" no Sistema Nacional de Saúde, bem como com o lançamento do Caderno Criança e do Adolescente.

Dados oficiais do programa de prevenção e controle das doenças oncológicas indicam que o cancro representa um dos principais motivos de transferência de doentes para Portugal, no âmbito do protocolo de cooperação bilateral, com 109 pessoas transferidas em 2019 e 82 em 2020.

Citando dados de 2018, o ministro da Saúde explicou que em Cabo Verde os registos oncológicos referem que foram diagnosticados mais de 600 casos novos de cancro no país, "tendo sido esta a terceira causa de morte nesse ano, precedida apenas pelas doenças cardiovasculares e infeções respiratórias".

As formas mais comuns de cancro em Cabo Verde são o da próstata, do foro digestivo (do esófago e do estômago), o cancro da mama e do colo uterino, "que infelizmente continua a ser dos mais mortíferos entre as mulheres".

Arlindo do Rosário recordou que as autoridades sanitárias de Cabo Verde, com o apoio de parceiros nacionais e internacionais, "tem envidado esforços claros para controlar, diminuir e prevenir a ocorrência de novos casos de cancro" no país.

"E tem havido, de facto, um notável progresso na luta contra o cancro a nível nacional", garantiu, apontando como exemplo o investimento na implementação de programas de promoção de comportamentos mais saudáveis, na prevenção e redução dos fatores risco, ou na deteção precoce e tratamentos farmacológicos e terapêuticos inovadores e eficientes da doença.

Um "esforço" que, para o governante, "permitirá a longo prazo uma diminuição nas taxas de incidência e mortalidade por cancro em Cabo Verde".

PVJ // PJA

Lusa/Fim