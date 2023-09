As entidades interessadas "podem contribuir para a preservação" da orla marítima "apadrinhando qualquer uma das 145 praias balneares de Cabo Verde", através do projeto Padrinhos do Mar, da Direção Nacional de Política do Mar, em parceria com o Instituto Marítimo Portuário, referiu em comunicado.

De acordo com o regulamento, a escolha de uma praia para apadrinhar pode ser feita por afinidade ou proximidade.

"Os padrinhos assumem o compromisso de desenvolver atividades de limpeza e conservação das praias ao longo do ano", sendo que o trabalho de cada instituição será posteriormente avaliado e reconhecido durante a iniciativa Cabo Verde Ocean Week.

Outras contrapartidas incluem publicidade e reconhecimento dos padrinhos em matérias ambientais, a par do direito de preferência na realização de diferentes tipos de atividades nas praias.

"O projeto Padrinhos do Mar surgiu com o propósito de unir forças para a preservação das nossas praias e ecossistemas marinhos, permitindo ao país mitigar a contaminação dos mares com plásticos", uma das maiores fontes de poluição global.

A cada ano, cerca de oito milhões de toneladas de plástico vão parar aos oceanos, levando mais de 100 mil animais marinhos à morte, conforme dados da Organização das Nações Unidas (ONU), lê-se no regulamento

"Estudos comprovam que para cada quilo de algas marinhas e plâncton encontrado nos oceanos, há pelo menos seis quilos de plástico", acrescenta o documento.

LFO // MLL

Lusa/Fim