De acordo com dados do Programa Alargado de Vacinação da Direção Nacional da Saúde de Cabo Verde, avançados hoje à Lusa pelo Ministério da Saúde, no dia em que o Brasil entregou a Cabo Verde 80 mil doses de vacinas, contra o HPV e contra a febre amarela, o país atingiu em 2022 "uma taxa de cobertura vacinal contra o HPV de 104,7%" em meninas dos 10 aos 14 anos.

Esta taxa de cobertura, acima de 100%, é justificada por um número de meninas vacinadas nesta faixa etária, alvo deste programação de vacinação, superior à estimativa de 2021 e pelo facto de meninas que ainda não completaram os 10 anos também já terem sido vacinadas, sendo este um processo que, segundo o Ministério da Saúde, vai continuar.

Segundo os mesmos dados, o país tem uma taxa de vacinação para febre amarela de 98% para bebés "aos 12 meses de idade, em 2022", sendo que também é administrada para viajantes que vão para países endémicos.

A ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, na cerimónia de entrega simbólica da doação de vacinas pelo Brasil, que decorreu na Praia, afirmou que estas são "doenças de grande preocupação" para a saúde pública em todo o mundo e que a vacinação é uma das estratégias mais eficazes para prevenir e controlar essas enfermidades.

"A oferta dessas vacinas é um passo significativo no fortalecimento do nosso programa de imunização. Elas oferecerão proteção vital para as pessoas de Cabo Verde e ajudarão a reduzir a incidência dessas doenças no povo das ilhas. Além do impacto direto na saúde das pessoas, esta oferta terá efeitos positivos abrangentes na nossa sociedade", destacou Filomena Gonçalves.

"Isso também alivia a pressão sobre os serviços públicos de saúde, permitindo que eles se concentrem em outras áreas críticas e atendam a outros desafios de saúde pública. A colaboração entre Cabo Verde e o Brasil não é apenas um exemplo de solidariedade, mas também de parceria estratégica e diplomática", acrescentou.

Na mesma ocasião, o embaixador do Brasil em Cabo Verde, Coubert Soares Pinto, transmitiu a "imensa satisfação" de formalizar o ato simbólico da entrega ao Governo do cabo-verdiano desta doação humanitária de 50 mil doses da vacina contra o HPV e 30 mil doses da vacina contra a febre amarela, que chegaram à Praia no domingo.

"Em nome do Governo brasileiro, expresso o desejo de que essa doação contribua para reforçar o sistema de saúde cabo-verdiano e que seja recebida como expressão da profunda amizade que une as nossas nações", salientou.

O HPV, transmitido por contacto sexual, é responsável por 70% dos casos de cancro do colo do útero registados em todo o mundo, tendo o Governo cabo-verdiano iniciado a vacinação das meninas nascidas em 2011 em agosto de 2021.

O objetivo da primeira fase passava por vacinar cerca de 4.900 meninas em todo o país, prevendo o alargamento posterior da faixa etária, para chegar até aos 13 anos, num programa suportado pelo Orçamento do Estado.

