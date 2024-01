Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA, inicia em Cabo Verde um périplo por África que o vai ocupar até sexta-feira, passando também pela Costa do Marfim, Nigéria e Angola.

"Ao longo da viagem, o secretário irá destacar como os Estados Unidos aceleraram a parceria desde a Cimeira de Líderes EUA-África, incluindo em áreas como clima, alimentação e segurança sanitária", anunciou o Departamento de Estado norte-americano, em comunicado.

Por seu lado, "Cabo Verde espera aprofundar os laços históricos de amizade com os Estados Unidos da América e delinear novas formas de parceria em áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável", referiu Ulisses Correia e Silva, primeiro-ministro cabo-verdiano.

Ulisses Correia e Silva assinalou o "grande compromisso" dos dois países com "valores universais", assumindo ambos o papel de estados de direito democrático, respeitando os Direitos Humanos.

A visita de Blinken acontece um mês depois de Cabo Verde ter sido considerado elegível para um terceiro programa de financiamento do Millennium Challenge Corporation, agência governamental independente dos EUA -- um apoio de ajuda pública ao desenvolvimento, com valores por definir, destinado à integração económica regional.

A deslocação coincide com a visita ao arquipélago de uma delegação do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China -- Países de Língua Portuguesa (CPD Fund, sigla inglesa), que vai decorrer de segunda a quarta-feira, com o objetivo de "fortalecer a cooperação entre a China e Cabo Verde em matéria de investimento e identificação de oportunidades de negócios nos setores estratégicos do país".

Durante a estadia em Cabo Verde, a comitiva chinesa vai reunir-se com diversos departamentos e entidades governamentais.

O Governo de Cabo Verde reiterou, na quarta-feira, o compromisso com o princípio de "uma só China", após as eleições de dia 12, em Taiwan, que levaram à presidência William Lai, até agora vice-presidente da ilha e considerado um "agitador" por Pequim.

LFO // MLL

Lusa/Fim