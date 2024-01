"Há ganhos, há desafios e penso que através do memorando de entendimento, que assinámos hoje, espelhamos as nossas preocupações, ambições e, sobretudo, a vontade de partilharmos conhecimento e tecnologia", não obstante algumas dificuldades, afirmou a ministra da Justiça de São Tomé e Príncipe, Ilza Amado Vaz.

A governante termina hoje uma visita de quatro dias à capital cabo-verdiana.

O memorando de entendimento prevê também que os dois países trabalhem no reforço da informatização do sistema judicial, para que a tecnologia esteja ao serviço do cidadão, acrescentou, em relação a uma ideia que é também partilhada pela homóloga cabo-verdiana, Joana Rosa.

"Penso que fizemos um excelente trabalho" com "uma agenda muito interessante, completa e hoje podemos dizer que valeu a pena e muito", realçou.

Joana Rosa acrescentou que os estudos podem avançar particularmente nas áreas de inteligência policial, financeira, além da modernização de registos e notariado.

"São vários os desafios que temos. Do que precisamos é trabalhar em conjunto", disse a governante cabo-verdiana, referindo que, a partir do protocolo assinado, vai ser criada uma equipa de trabalho, com pontos focais em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, com vista à respetiva operacionalização.

