"Espero que haja um antes e depois desta visita", referiu José Maria Neves, depois de entregar ao seu homólogo romeno a Ordem Amílcar Cabral, Primeiro Grau, e de receber a Ordem Nacional Estrela da Roménia.

A troca de distinções decorreu no Palácio da Presidência, na Praia, justificada com o contributo de cada um dos chefes de Estado para o estreitamento de relações entre os dois países.

A Roménia foi destino de muitos cabo-verdianos que procuraram estudos superiores após a independência, recordou José Maria Neves, que agora espera que a cooperação atinja outros patamares em áreas tão diversas como as novas tecnologias ou agricultura.

"Apresentei a nova abordagem estratégica no relacionamento com África", referiu Klaus Iohannis, numa alusão à conversa que manteve com o seu homólogo.

Durante a estadia, o chefe de Estado romeno vai assinar três memorandos de entendimento com o Governo de Cabo Verde, nas áreas da educação (ensino superior), segurança sanitária, veterinária e alimentar e ainda ao nível da proteção civil, nomeadamente, gestão de riscos e catástrofes naturais.

O Presidente romeno classificou Cabo Verde como um aliado fiável da União Europeia e prometeu apoiar a relação do país lusófono com o bloco europeu.

José Maria Neves e Klaus Iohannis reafirmaram também o alinhamento pela paz, tão breve quanto possível, no que respeita à guerra na Ucrânia, assim como pela estabilização no Sahel, após golpes de Estado no Mali, Níger, Burkina Faso e Guiné-Conacri, membros da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

O Presidente cabo-verdiano defendeu ainda o diálogo no conflito entre Israel e Hamas, para evitar o "alargamento do conflito" e evitar que o Médio Oriente se transforme "numa região explosiva".

Klaus Iohannis recebe ainda hoje a chave da cidade da Praia e reúne-se com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

LFO // VM

Lusa/Fim