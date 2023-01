A intenção foi manifestada na capital cabo-verdiana pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Regional cabo-verdiano, Rui Figueiredo Soares, e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e dos Assuntos Europeus, ministro da Imigração e do Asilo do Grão-Ducado do Luxemburgo, Jean Asselborn, que iniciou uma visita de dois dias ao arquipélago africano.

"O Luxemburgo continua a ser um parceiro de primeira linha de Cabo Verde, um parceiro que responde sempre pontualmente com rapidez às solicitações do nosso país, especialmente nestes tempos em que o nosso país passa por uma tripla crise", frisou o chefe da diplomacia cabo-verdiana, no final de uma reunião de diálogo político entre as duas delegações.

Rui Figueiredo Soares destacou o apoio do Luxemburgo a Cabo Verde há mais de 40 anos, e mais recentemente com a vacinação contra a covid-19, notando que as relações com aquele país europeu são "especiais e excelentes" e são agora reforçadas por a visita do seu homólogo.

Jean Asselborn sublinhou que o Luxemburgo e Cabo Verde são dois pequenos países com praticamente mesmo número de habitantes, que iniciaram relações bilaterais em 1980, com a primeira ação em Santo Antão.

E depois estendeu-se para todas as outras ilhas, em setores como a defesa, desenvolvimento económico, energias renováveis, formação profissional, tecnologias de informação e comunicação, transportes, mudanças climáticas.

"A nossa contribuição voluntária nos próximos anos vai ser de cerca de 80 milhões de euros com apoios diretos aos jovens e crianças em idade escolar, para garantir o reforço das cantinas escolares ou formação profissional", frisou o governante luxemburguês, prometendo ajudar Cabo Verde a enfrentar as diversas crises.

"O Luxemburgo é um país pequeno, tal como Cabo Verde, mas partilhamos os mesmos valores e sofremos os mesmos efeitos das recentes crises, primeiro da covid-19 e agora da inflação por causa da guerra na Ucrânia, e independentemente da composição do Governo, é um país amigo, e tem obrigação de ajudar Cabo Verde a continuar a enfrentar essas crises", disse.

A reunião de diálogo político teve como objetivo proceder à análise da agenda político-diplomática existente entre os dois países, bem como temas internacionais e multilaterais de interesse comum, como a integração de Cabo Verde na Comunidade Económica dos Estado da África Ocidental (CEDEAO), a guerra na Ucrânia e a cooperação com a União Europeia.

Durante a tarde, o ministro luxemburguês vai ser recebido, em separado, pelo Presidente da República, José Maria Neves, e pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Na terça-feira, no âmbito das celebrações dos 15 anos da parceria Especial Cabo Verde -- União Europeia, copresidirá, na Praia, a XII Reunião de Diálogo Político a nível Ministerial entre Cabo Verde e a União Europeia, para fazer o balanço da implementação da parceria.

Cabo Verde e Luxemburgo mantêm relações há vários anos e em vários domínios, e tem-se intensificado nos últimos anos, estendendo-se a assinatura, em 2018, da Declaração Conjunta sobre Cooperação Trilateral (Portugal, Cabo Verde e Luxemburgo) que visa reforçar as capacidades de segurança e defesa do arquipélago.

O Luxemburgo é um dos principais países doadores do arquipélago há 30 anos, tendo já financiados vários projetos nos setores de água e saneamento, apoiando, por exemplo, a construção de uma dessalinizadora na ilha do Maio.

Os governos dos dois países assinaram em julho de 2020 o V PIC 2021/2025, envolvendo apoio em vários setores prioritários para o arquipélago, incluindo formação e emprego.

O novo PIC terá uma componente de apoio financeiro luxemburguês de 78 milhões de euros, para várias ações e programas estratégicos de desenvolvimento, aumentando 20 milhões de euros face ao anterior.

Em 20 de outubro, o grão-ducado anunciou financiamento ao Programa Nacional das Cantinas Escolares de Cabo Verde com três milhões de euros até 2024 face à crise económica que o arquipélago atravessa.

Em 29 de setembro, a nova embaixadora do Luxemburgo em Cabo Verde, Martine Schommer, comprometeu-se em reforçar a cooperação entre os dois países, em setores como a água, energia, bem como nos campos da defesa e da cultura.

