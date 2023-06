"Partilhamos a necessidade de um maior vigor e visibilidade de ações para a paz relativamente aos diversos conflitos graves que assolam países africanos. Os parlamentos podem ser vozes que amplificam a necessidade de atenção dos países africanos e da comunidade internacional para esses conflitos e a promoção da paz e segurança duráveis", disse Ulisses Correia e Silva.

O governante falava depois de receber, na Praia, a presidente da Assembleia Nacional de Angola, Carolina Cerqueira, que está de visita ao arquipélago.

"Esta visita a Cabo Verde é uma valiosa oportunidade para fortalecer os laços entre Cabo Verde e Angola, destacando-se a assinatura de um protocolo de cooperação parlamentar em áreas-chave para ambos os países, como a segurança cibernética, mudanças climáticas, paridade e equidade de género, modernização dos parlamentos e inteligência artificial", destacou ainda o primeiro-ministro, que é também presidente do Movimento para a Democracia (maioria parlamentar).

O chefe do Governo cabo-verdiano destacou igualmente a realização em Luanda, em outubro próximo, da 147.ª assembleia-geral da União Interparlamentar, que terá lugar pela primeira vez na capital angolana.

Os presidentes dos parlamentos de Cabo Verde e de Angola assinaram hoje, na Praia, um novo protocolo de cooperação, adaptando o instrumento anterior à nova realidade, disse o presidente da Assembleia Nacional cabo-verdiana.

"Introduzimos matérias como comunidades emigradas, a modernização administrativa e financeira, a abertura do parlamento aos cidadãos, as mudanças climáticas e a segurança", explicou o presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, depois de assinar o protocolo com a congénere angolana, Carolina Cerqueira, que iniciou uma visita de três dias à Praia.

"Hoje será um dia histórico para os parlamentos de Cabo Verde e Angola porque, ao assinarmos a adenda ao acordo assinado há precisamente nove anos, demos um passo em frente em relação à sistematização do acordo existente com áreas inovadoras e que são determinantes para o trabalho das nossas instituições", afirmou Carolina Cerqueira.

A parlamentar angolana acrescentou que neste novo protocolo foram identificadas áreas novas que devem ser reforçadas e adaptadas à atual atividade dos dois parlamentos para que "haja uma cooperação mais pragmática, mais dinâmica e, sobretudo, que responda ao interesse", não só, das instituições, "mas, também, das populações".

A presidente da Assembleia Nacional de Angola iniciou uma visita a Cabo Verde, que se prolonga até quarta-feira, dia em que Carolina Cerqueira fará uma intervenção numa sessão solene de boas-vindas convocada pelo órgão cabo-verdiano.

Além de Carolina Cerqueira, a missão do parlamento de Angola a Cabo Verde integra o primeiro secretário da mesa da Assembleia Nacional, Manuel Dembo, o presidente do grupo parlamentar da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Liberty Chiyaka, o deputado do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) Mário Pinto de Andrade e a deputada e presidente do Partido Humanista de Angola, Florbela Malaquias.

PVJ // LFS

Lusa/Fim