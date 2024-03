"Tendo em atenção a importância e o significado do dia 05 de julho", dia da Independência, "entendeu-se que as celebrações devem ocorrer de forma distinta e, para esse efeito, a proposta cria uma comissão organizadora que vai fazer as articulações com os vários departamentos e órgãos de soberania e preparar um programa comemorativo que envolva todos os cabo-verdianos, aqui no país e na diáspora", referiu Janine Lélis, na qualidade de porta-voz do Conselho de Ministros.

A comissão vai integrar o Presidente, José Maria Neves, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e o presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, entre outras figuras públicas e entidades.

Segundo a governante, falta ainda discutir o orçamento para as comemorações.

Todo o projeto será enquadrado numa proposta de lei que "será submetida para aprovação do parlamento e vai ter um orçamento que será aprovado pelo Conselho de Ministros", apontou a ministra.

Cabo Verde tornou-se independente de Portugal a 05 de julho de 1975, na sequência da queda do regime ditatorial português do Estado Novo, a 25 de Abril de 1974, que ditou também o fim do regime colonial ultramarino.

