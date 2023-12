Numa nota, o Governo de Cabo Verde explicou que o projeto denominado "Scaling Up and Monitoring Aid to Gaza" [aumentando e monitorizando a ajuda à Faixa de Gaza], está ainda em discussão no Conselho de Segurança da Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU).

O projeto apresentado pelos Emirados Árabes Unidos "visa fundamentalmente a canalização e a operacionalização da ajuda necessária à população no estrito respeito pelo Direito internacional humanitário, à luz das Convenções de Genebra e seus protocolos adicionais".

O Governo acrescentou ainda que este é um projeto "equilibrado, que não acusa as partes em conflito, antes reconhece os esforços empreendidos por Israel, Egito e várias agências da ONU, o Governo espera que os membros do Conselho de Segurança cheguem a um acordo sobre o texto, de modo a que possa ser votado por unanimidade".

Israel lançou ataques intensivos e ataques aéreos em Gaza desde 07 de outubro, quando militantes do Hamas saíram da Faixa de Gaza e atacaram aldeias e postos militares israelitas, matando cerca de 1.400 pessoas e fazendo 240 reféns.

Os bombardeamentos israelitas na Faixa de Gaza já provocaram mais de 8.500 mortos, segundo o Governo do Hamas.

As forças israelitas também intensificaram as suas operações na Cisjordânia, ocupada desde a guerra árabe-israelita de 1967.

