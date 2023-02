Os dados foram avançados no parlamento pala ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, durante uma interpelação do Movimento para a Democracia (MpD, que suporta o Governo), indicando que do total de estradas construídas e/ou reabilitadas em seis anos, 46,4 km foram em calcada e 77,9 km em asfalto.

As obras, segundo a ministra, foram financiadas pelo Banco Mundial e pelo Programa de Requalificação e Reabilitação e Acessibilidades (PRRA), num total de 3.211 mil milhões de escudos (29 milhões de euros).

Eunice Silva destacou algumas obras, como a reabilitação e asfaltagem da estrada Mindelo -- Baía das Gatas, em São Vicente, construção e reabilitação da estrada Aeroporto de Rabil -- Rotunda das Pedras -- Povoação Velha, na Boa Vista, ou ainda construção e reabilitação da estrada Chã de Tanque -- Palha Carga -- Lagoa -- Entre Picos de Redá, em Santiago.

De acordo com a ministra estão em execução 68,4 km de estradas, também em calçada e asfalto em todo o país, e que deverão ficar concluídas ainda este ano, totalizando um valor de 2.125 mil milhões de escudos (19,2 milhões de euros).

Na sua intervenção, a governante deu conta ainda de obras em curso na requalificação de orlas marítimas, para as devolver às populações, particularmente as que vivem nas frentes ribeirinhas, sendo um total de sete no âmbito do PRRA, das quais quatro já foram executadas.

Também destacou obras de requalificação de centros históricos, do património religioso, bem como construção de escolas e centros de saúde construídas de raiz.

"Se não fosse a paragem e redução do nosso ritmo imposto pela pandemia durante quase dois anos, neste momento teríamos muito mais obras a celebrar. Contudo, o nosso objetivo é acelerar e recuperar, dentro das restrições que ainda prevalecem, o ritmo anterior", prometeu Silva.

A interpelação foi proposta pelo grupo parlamentar do MpD, com o deputado Alberto Melo a destacar a "autêntica revolução" que tem vindo a mudar o rosto dos municípios com o PRRA, entendendo que é preciso continuar muitas destas obras.

"Até 2019, o PRRA mudou o rosto das nossas cidades, de tal modo que a maioria dos presidentes de câmara, de diferentes matrizes políticos e ideológicos, assumiram como suas obras, das quais eram apenas parceiras", frisou o deputado.

Por sua vez, a deputada do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição) Rosa Rocha acusou o Governo de "incapacidade" de responder aos compromissos assumidos e de não ter "obras estruturantes" para apresentar, escudando-se em "pequenas obras municipais".

"Importa relembrar que essas pequenas estradas de desencravamento, cuja importância local não se pode negar, estão, normalmente, conectadas a modernas estradas nacionais, que se enquadraram na intensa agenda de transformação do país desenvolvida até 2016", afirmou a deputada, que pediu informações ao Governo sobre diversas obras prometidas.

A representante do maior partido da oposição apontou que "outra falha grave" do Governo é no domínio da habitação, cujo défice habitacional disse que continua a aumentar, e lamentou o que disse ser o "boicote" do atual executivo ao programa habitacional "Casa para Todos", iniciado pelo anterior Governo do PAICV e financiado por uma linha de crédito com Portugal de 200 milhões de euros.

RIPE // JH

Lusa/Fim