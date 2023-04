Em comunicado, a Cabo Verde Digital (CVD), programa de promoção do empreendedorismo digital no país, referiu que este ano a Web Summit, que reúne anualmente em Lisboa empreendedores, 'startups', investidores e líderes de empresas de tecnologia de todo o globo, foi alargado pela primeira vez ao Brasil, mais concretamente no Rio de Janeiro, de 01 a 04 de maio.

E o país vai levar duas 'startups' ao evento, através do programa "GoGlobal", operacionalizado pela Cabo Verde Digital e que já financiou mais de 70 empreendedores e cerca de 50 'startups', fazendo com que o país tenha assim o primeiro contacto com o mercado da América Latina, neste que é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo.

Para esta sétima edição no Brasil, o país vai estar representado por duas 'startups', menos do que a anterior participação em Lisboa, em que foram 10 empresas.

"Esta abordagem permitirá a Cabo Verde recolher elementos para projetar as próximas participações naquele mercado, tomando sempre o princípio de que o empreendedorismo digital pode ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento económico e social de comunidades e regiões", lê-se na nota.

Os jovens selecionados, um para cada projeto, estão distribuídos pelas ilhas de Santiago e São Vicente, abrangendo assim as regiões de Barlavento e Sotavento.

"Trata-se de uma oportunidade única para estes jovens cabo-verdianos se conectarem com outros 'players' de toda a região, e do mundo, estabelecerem parcerias e promoverem o desenvolvimento do ecossistema tecnológico cabo-verdiano", prosseguiu a mesma fonte.

A delegação cabo-verdiana vai ser chefiada pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, que também, pela primeira vez, será orador na conferência, onde vai apresentar o tema "Transformação digital de uma Nação".

Depois de 2019, 2020 e 2022, esta será a quarta participação de Cabo Verde na Web Summit, aquela que é uma das maiores feiras mundiais de inovação, tecnologia e empreendedorismo, que em novembro regressa a Lisboa.

