Em comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social informou que o Laboratório de Virologia analisou 93 amostras, tendo quatro dado positivos, sendo três novos do concelho da Praia (2) e um da Boa Vista.

O outro refere-se a uma amostra de seguimento de um caso confirmando na Boa Vista, que se mantém positivo.

Com estes novos casos, Cabo Verde passa a ter um total acumulado de 109 desde 19 de março, altura em que registou o primeiro caso, na ilha da Boa Vista.

Do total, o Ministério da Saúde deu conta hoje do segundo doente recuperado, a que se soma um óbito e dois doentes que viajaram para os seus países, fazendo com que país tenha neste momento 104 casos ativos de covid-19.

As autoridades de saúde do arquipélago garantiram que todos os doentes estão em isolamento e vem evoluindo sem sintomas ou com sintomas ligeiros.

Os 109 casos acumulados de covid-19 são distribuídos pelas ilhas de Santiago (55), Boa Vista (53) e São Vicente (1).

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África subiu para 1.423 nas últimas horas, com 31.933 casos da doença registados em 52 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Nestas três ilhas com casos de covid-19 continua em vigor o estado de emergência até pelo menos 02 de maio, enquanto nas restantes seis, sem casos da doença, foi levantado hoje.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 204 mil mortos e infetou mais de 2,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Perto de 800 mil doentes foram considerados curados.

