Em comunicado, o ministério referiu que os laboratórios de virologia do arquipélago processaram 957 amostras desde segunda-feira, com uma taxa de positividade global de 4,5%.

No concelho da Praia, capital e principal foco da pandemia de covid-19 no país, foram registados mais dois infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas (em 291 amostras, taxa de positividade de 0,7%), contando agora com 184 casos ativos.

Desde 31 de março que Cabo Verde estava a registar valores máximos de novos infetados consecutivos, quase todos os dias acima de 200, tendo registado 417 casos, em 05 de maio, quando o máximo anterior a este período foi de 159, em 11 de outubro de 2020.

Esta tendência inverteu-se em meados de maio, com o número de novos casos diários em queda, até aos 10 registados em 05 de julho, o valor diário mais baixo desde 28 de dezembro (nove casos).

Ainda na ilha de Santiago foi confirmado um novo caso de infeção no concelho de São Lourenço dos Órgãos.

Segundo os dados do Ministério da Saúde, na ilha de São Vicente, outro foco da pandemia no arquipélago, foram confirmados mais cinco novos infetados (em 286 amostras), passando a 52 casos ativos.

Na ilha Brava, que nos últimos dias tem sido o novo foco da doença, registaram-se 10 novos casos nas últimas 24 horas (em 50 amostras analisadas), passando a um total de 58 casos ativos.

Foram também registados casos de covid-19 nas ilhas do Fogo (15, e uma morte por complicações associadas à doença), Santo Antão (cinco), Sal (três) e Maio (dois).

Nas últimas 24 horas foram dados como recuperadas da doença em Cabo Verde 25 pessoas e subiu para 289 o acumulado de óbitos por complicações associadas à covid-19, além de 11 por causas externas, desde o início da pandemia.

Cabo Verde passa assim a contar com um acumulado de 32.788 casos do novo coronavírus desde 19 de março de 2020 (quando foi diagnosticado o primeiro infetado no arquipélago), distribuídos por todos os 22 municípios das nove ilhas habitadas, segundo os dados do Ministério da Saúde.

O arquipélago regista hoje 548 casos ativos de covid-19 e soma 31.931 considerados recuperados da doença, enquanto dois infetados estrangeiros foram transferidos para os países de origem.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.987.613 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 184,1 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

PVJ // LFS

Lusa/Fim