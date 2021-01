Em comunicado, o ministério referiu que os laboratórios de virologia do arquipélago processaram 1.117 amostras desde sexta-feira -- o valor mais alto diário -, com o concelho da Praia, capital do país, a confirmar mais 18 infetados (em 360 amostras), elevando para 125 o número de casos ativos atualmente.

Ainda na ilha de Santiago, o concelho de São Salvador do Mundo registou igualmente um caso da doença.

Na ilha de São Vicente foram confirmados 41 novos infetados em 24 horas, sendo atualmente o principal foco da doença no arquipélago, com 178 casos ativos.

Os restantes casos positivos confirmados registaram-se nas ilhas do Maio (oito), do Fogo (cinco), da Boa Vista (três), de Santo Antão (dois) e do Sal (um).

Nas últimas 24 horas foram dados como recuperados da doença 40 infetados, com o total acumulado de óbitos por complicações associadas à covid-19 a manter-se em 114 e três por causas externas.

Cabo Verde passa assim a contar com um acumulado de 12.316 casos da doença desde 19 de março de 2020 (quando foi diagnosticado o primeiro doente com a covid-19 no arquipélago), distribuídos por todos os 22 municípios das nove ilhas habitadas do arquipélago, segundo os dados do Ministério da Saúde.

O arquipélago regista hoje 466 casos ativos da doença e 11.731 recuperados, enquanto dois infetados, estrangeiros, foram transferidos para os países de origem.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.914.057 mortos resultantes de mais de 88 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

PVJ // ROC

Lusa/fim