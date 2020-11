Em conferência de imprensa, na cidade da Praia, para fazer o ponto de situação da doença no país, o diretor nacional de Saúde, Jorge Barreto, adiantou que foram analisadas 177 amostras nas últimas 24 horas, um dos números mais reduzidos nos últimos dias.

E foram diagnosticados 18 novos casos, o número mais baixo dos últimos 84 dias, dos quais 14 na Praia e dois em São Lourenço dos Órgãos, todos em Santiago, e mais dois em Santa Catarina do Fogo.

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde deram ainda alta a mais 166 pessoas, passando o país a ter um acumulado de 9.386 pessoas consideradas recuperadas, representando 95,4% do total.

Com estes novos recuperados, o país reduziu para 348 o número de casos ativos (3,5% do total), mantém 103 óbitos e dois doentes transferidos, de um total de 9.840 casos acumulados desde 19 de março.

Jorge Barreto avançou que foram registados 14 casos suspeitos, 1.355 pessoas em quarentena à espera do resultado do inquérito epidemiológico e 24 pessoas internadas nos hospitais do país.

O diretor nacional de Saúde disse que os dados apontam para uma "tendência positiva de estabilização" a nível nacional, mas alertou que não se deve baixar a guarda às medidas de prevenção anunciadas pelas autoridades de saúde.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.319.561 mortos resultantes de mais de 54,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RIPE // PJA

Lusa/Fim