De acordo com Filomena Gonçalves, o Governo aprovou, em Conselho de Ministros, a reprogramação e afetação das verbas inscritas no Fundo do Ambiente para amortização de crédito a ser contraído pela empresa pública intermunicipal Águas de Santiago (ADS) e adjudicar duas obras para condutas de adução e distribuição de água na ilha de Santiago.

"O Governo deu esta autorização para responder à necessidade de se reforçar o abastecimento de água na ilha de Santiago e dar continuidade às medidas adotadas para minimizar a escassez de água causada pela seca", explicou a governante, em conferência de imprensa, hoje, na Praia, para apresentar as conclusões da reunião do Conselho de Ministros realizada na quinta-feira.

Cabo Verde enfrenta há mais de três anos uma das mais graves e prolongadas secas da sua história, com repercussão na produção agrícola e no abastecimento de água em várias ilhas.

Em concreto, este crédito destina-se ao financiamento dos trabalhos de conduta de adução e distribuição de água na localidade de Bolanha para Jungo, em Santa Catarina e São Salvador do Mundo, no valor de mais de 119 milhões de escudos (um milhão de euros), e na localidade de Montanha, São Lourenço dos Órgãos, por 72 milhões de escudos (650 mil euros).

"Também urge completar e rentabilizar os projetos de adução e distribuição de água anteriormente iniciados, designadamente a mobilização de água para consumo humano em Santa Catarina, São Loureço dos Órgãos e São Salvador do Mundo, por forma a mitigar a situação de escassez de água nessas localidades", acrescentou.

Ainda de acordo com a governante, "por serem zonas rurais e tendo em conta o aproximar da época das chuvas, há urgência em se adiantar" os trabalhos das duas obras, "antes da época da faina agrícola".

"Esta medida para alem de responder a necessidade urgente de água das populações dessas localidades, que se agravaram com as secas severas dos últimos anos, também reduzir a vulnerabilidade sobretudo dos concelhos encravados" na ilha de Santiago, "cujos indicadores indicam que têm menor índice de acesso a água canalizada per capita" e que "também vão potenciar a capacidade de oferta económica, sobretudo na área turística".

Segunda a ministra da Presidência do Conselho de Ministros, o Governo também aprovou a resolução que autoriza a Direção-Geral do Tesouro a conceder um aval à empresa ADS para garantir outro empréstimo, também junto da Caixa Económica, no valor de 314 milhões de escudos (2,8 milhões de euros).

Deste valor, detalhou Filomena Gonçalves, 270 milhões de escudos (2,4 milhões de euros) destinam-se à realização de investimentos "que visam redução das perdas físicas e comerciais" no abastecimento de água na ilha de Santiago e 44 milhões de escudos (400 mil euros) para a finalização de obras na Praia.

"Estes investimentos vão contribuir para melhoria da performance de serviço e de faturação da empresa", referiu.

PVJ // VM

Lusa/Fim