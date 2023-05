"O número maior de visitantes são estrangeiros, sobretudo seniores. O que temos feito para chamar a atenção dos nacionais, que são um número ainda bastante reduzido, é através de alguns trabalhos de sensibilização", avançou a diretora dos Museus de Cabo Verde, Aleida Aguiar.

Em declarações aos jornalistas, na cidade da Praia, no âmbito de uma iniciativa para assinalar o Dia Internacional dos Museus, a responsável disse que o trabalho tem sido feito junto das comunidades onde essas estruturas estão inseridas e nas escolas.

De acordo com os dados do Instituto do Património Cultural (IPC), em 2022, os museus cabo-verdianos tutelados pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas receberam um total de 23.665 visitantes em 2022, um aumento de 179% em relação ao ano anterior.

Aquele instituto avançou que os principais visitantes foram os turistas estrangeiros (61%), e o museu mais visitado foi o Campo de Concentração do Tarrafal, na ilha de Santiago, com 38% do total das visitas (9.086).

Segundo Aleida Aguiar, os estudantes são dos nacionais que mais visitam os museus e o Museu Etnográfico e o Museu da Arqueologia já estão nos planos curriculares das escolas do país.

"E também já temos a disciplina de Cultura Cabo-verdiana, onde já está introduzida a visita ao Museu Etnográfico e também fazemos o trabalho de articulação para algumas atividades, como exposições, solicitadas pelas escolas", deu conta ainda.

Depois de uma queda de quase 80% de visitas em 2020 por causa das restrições impostas pela pandemia de covid-19, em 2021 registou-se alguma recuperação, que continuou no ano passado, como quase 24 mil pessoas a irem aos museus em Cabo Verde.

"Ou seja, já estamos praticamente a igualar o número de visitantes antes da pandemia [que foi de cerca de 30 mil]", salientou Aleida Aguiar, frisando que é fruto de um trabalho de sensibilização que o IPC tem feito ainda com os operadores turísticos.

A diretora não tem dúvidas que o maior desafio dos museus em Cabo Verde é a parte financeira, funcionamento com financiamentos externos, mas também ter um corpo técnico próprio.

O dia internacional é assinalado este ano sob lema "Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar" e, segundo a diretora, o 'workshop' é uma forma de mostrar que os museus são "fundamentais" para o bem-estar e o desenvolvimento sustentável das comunidades e que podem contribuir para uma sociedade melhor e mais equilibrada.

"Ou seja, está ligado ao cumprimento dos ODS [Objetivos de Desenvolvimento Sustentável], da agenda 20-30, dos ODS associados à ação climática, saúde e bem-estar e combater o isolamento social", indicou.

Todos os museus geridos pelo IPC, organismo tutelado pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, integram igualmente o portal de Internet www.museus.cv, traduzido em três idiomas e dispõem de páginas individuais nas redes sociais para partilha de conteúdos.

RIPE // JH

Lusa/Fim