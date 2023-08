De acordo com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, o apoio é atribuído através do Núcleo Nacional de Cinema e Audiovisual (NuNaC), que recebeu 35 candidaturas, no âmbito do primeiro edital de 2023, cujas candidaturas decorreram entre abril e maio.

Do total das candidaturas, foram selecionados 22 projetos, representando um total de 5,1 milhões de escudos cabo-verdianos (46 mil euros), superior aos 3 milhões de escudos (27 mil euros) do primeiro edital.

No segundo edital, poderiam candidatar-se os estrangeiros residentes legalmente em Cabo Verde, desde que estejam a trabalhar na área do cinema e do audiovisual há mais de três anos.

O programa visa incentivar o setor do cinema e do audiovisual, promovendo a descentralização da execução dos projetos e a democratização no acesso aos recursos disponibilizados pelo Governo de Cabo Verde.

No primeiro edital, concorreram 28 projetos, dos quais 10 foram vencedores, em que cinco receberam 300 mil escudos (2.720 euros) de apoio à produção, destinado aos projetos de cineastas que já estão no mercado, enquanto os restantes foram contemplados com o programa de apoio a jovens talentos e primeiras obras, com 100 mil escudos (906 euros).

O NuNaC é financiado pela verba da Taxa de Compensação Equitativa pela Cópia Privada - com uma arrecadação prevista para este ano de cerca oito milhões de escudos (73 mil euros) - e tem por missão apoiar o desenvolvimento das atividades cinematográficas e audiovisuais, desde a criação até à divulgação e circulação nacional e internacional das obras.

RIPE // PJA

Lusa/Fim