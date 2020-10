"Estamos a trabalhar na procura de soluções que nos permitam, a 02 de novembro, termos cenários alternativos, que serão previamente partilhados com as associações de pais, mães e encarregados de educação, docentes e autoridades de saúde aqui no concelho da Praia", disse a ministra, ao intervir na Assembleia Nacional.

A ministra da Educação foi interpelada esta manhã pelos deputados, no arranque da primeira sessão parlamentar ordinária de outubro, visando o tema do novo ano letivo, cujas aulas presenciais arrancaram em todo o país em 01 de outubro. Contudo, devido à pandemia de covid-19, que continua a ter o epicentro na capital, o arranque das aulas presenciais na Praia foi adiado para "depois de 31 de outubro".