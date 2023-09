Um dos objetivos da reunião, em que estarão representados 15 partidos, é analisar e expor a situação política na região do Sahel, com uma sequência de golpes de Estado que afetam não só os países individualmente, mas todo o continente, disse em conferência de imprensa, na cidade da Praia, o secretário-geral do Movimento para a Democracia (MpD), partido no poder em Cabo Verde, Luís Carlos Silva.

A "Reunião de Praia" é um evento de importância fundamental que congrega líderes políticos, académicos e especialistas para abordar questões críticas que afetam não apenas a nossa sub-região, mas também o continente africano como um todo e o Mundo", frisou o político.

O evento, marcado para sexta-feira e sábado na capital de Cabo Verde, é considerado um "marco significativo" na missão dessa família política de promover a democracia, os direitos humanos e a liberdade em África.

"A situação política na África enfrenta desafios significativos, incluindo golpes de Estado militares, terrorismo, fraude eleitoral e corrupção. Pelo que a "Reunião de Praia" se apresenta como uma oportunidade crucial para discutir essas questões e explorar soluções viáveis, sempre com foco num futuro mais democrático e estável para o continente africano", apontou o secretário-geral do MpD.

A reunião, que vai ser presidida pelo presidente do MpD e primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, vai ainda abordar o impacto da digitalização e da Inteligência Artificial no desenvolvimento dos países africanos, bem como os potenciais riscos que essas tecnologias representam para o processo democrático.

"Cabo Verde está a dar passos firmes e com alguma velocidade no sentido de digitalizar ao máximo o país. O digital pode ser uma oportunidade, um instrumento que pode suportar o processo de desenvolvimento de África, mas também que pode suportar a construção da democracia em África", entendeu Luís Carlos Silva.

Além de todo o sistema do partido em Cabo Verde, a reunião vai contar com a presença do primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, do presidente da Internacional Democrática do Centro, Adreas Pastrana, e da conselheira sénior do Partido Popular Europeu para o Digital e novas Tecnologias, Aline Chivot.

A IDC é uma organização partidária que integra cerca de 80 partidos da África, América, Ásia e Europa, e a cidade da Praia é a sede da IDC África.

RIPE // ANP

Lusa/Fim