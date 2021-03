Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional avança que o piquete do comando local da Polícia Marítima de Setúbal recebeu o alerta do desaparecimento, pelas 22:30 de sábado, através de um conhecido do pescador, a informar que o homem, de 62 anos, se tinha deslocado para pescar na zona da praia da Areia do Mastro e que não tinha regressado.

Segundo as autoridades, foram de imediato para o local elementos da Polícia Marítima e dos bombeiros voluntários de Sesimbra, que fizeram buscas, tendo localizado a viatura do pescador.

A Polícia Marítima permaneceu no local durante toda a noite, pode ler-se no comunicado.

Aos primeiros alvores de hoje, as autoridades retomaram as buscas por terra, com o apoio de seis elementos da Polícia Marítima e de três elementos dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra, e por mar, com o apoio da embarcação da Estação Salva-vidas de Sesimbra com três elementos, tendo sido também ativado um helicóptero da Força Aérea.

O navio da Marinha "NRP Figueira da Foz" está a deslocar-se para o local para auxiliar nas buscas.

As operações de buscas pelo pescador desaparecido estão a ser coordenadas pelo Capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima de Setúbal.

RCP // VM

Lusa/Fim