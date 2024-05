Buscas no Parlamento Europeu em gabinete de assistente de eurodeputado da AfD

As autoridades estavam a realizar hoje de manhã buscas nos gabinetes de um colaborador do Parlamento Europeu em Bruxelas e Estrasburgo, no âmbito de uma investigação sobre suspeitas de ingerência russa e corrupção, anunciou o Ministério Público federal belga.